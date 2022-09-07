



Зерновая сделка под угрозой: Путин винит Запад

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о возможности прекращения зерновой сделки. По его словам, часть соглашения, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполняется.



Небензя утверждает, что за время действия соглашения ни одно российское судно еще не вывезло зерно на экспорт.



"И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал", — подчеркнул он.



Президент России Владимир Путин, в свою очередь обвинил в срыве зерновой сделки Европейский союз, который якобы забрал себе практически все продовольствие, предназначенное беднейшим и развивающимся странам.



Российский лидер утверждает, что в нуждающиеся страны были отправлены всего два судна из 87.



"Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза", — возмутился Путин.



"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну: только два из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые отправлены в развивающиеся страны", — добавил он.