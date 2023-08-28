



Зерновая сделка: Эрдоган встретится с Путиным в России

Ожидается, что 8 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в России, чтобы обсудить возобновление Черноморской зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg.



Эрдоган планирует посетить Россию перед поездкой в Индию на саммит G20 в Нью-Дели.



"Действительно, встреча (с Эрдоганом) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", – подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на конференции 28 августа.



При этом он не стал комментировать информацию о возможном приезде Эрдогана в Россию.