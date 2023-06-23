



Земля Израиля для народа Израиля: Бен-Гвир посетил Эвьятар, поддержав поселенцев

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в пятницу призвал правительство начать широкомасштабное военное наступление, сопровождающееся интенсивной кампанией заселения Иудеи и Самарии, призывая поселенцев “направиться к вершинам холмов”.



Бен-Гвир сделал звонок во время посещения незаконного аванпоста на вершине холма Эвьятар, который был повторно заселен на этой неделе в ответ на смертоносную террористическую атаку.



“Здесь необходимо полное урегулирование. Не только здесь, но и на всех холмах вокруг нас”, – сказал министр. “Мы должны заселить землю Израиля и в то же время нужно начать военную кампанию, взрывать здания, убивать террористов. Не один и не два, а десятки, сотни, а если нужно, и тысячи”.



Министр сказал, что он приехал на форпост, чтобы поддержать группы поселенцев, которые находятся там с вечера вторника, требуя от правительства выполнить обещания коалиции по легализации этого места. Хотя предыдущие попытки заселить Эвьятар были пресечены Министерством обороны, по состоянию на пятницу такого приказа не поступало, а появление Бен-Гвира и других деятелей коалиции сделало возможность неминуемой эвакуации менее вероятной.



“Мы собираемся укрепить нашу хватку, вернуть безопасность жителям и, прежде всего, выполнить нашу великую миссию”, – сказал Бен-Гвир.



“Земля Израиля для народа Израиля”, – добавил он. “Мы за вами, бегите к вершинам холмов и заселяйте их”.



По сообщениям, после визита вспыхнули столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами из соседней деревни Бейта, которые утверждают, что Эвьятар построен на землях деревни.