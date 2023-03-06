



Земан: Красная линия пройдена – с Путиным все кончено

Бывший президент Чехии Милош Земан, известный ранее своими симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину, изменил свои взгляды. Он отметил, что интересы безопасности выше экономических, поэтому сотрудничество с РФ закончилось.



Так, в интервью CNN Prima News, экс-президент Земан заявил, что расценивал Россию "исключительно как источник дешевых энергоносителей", но эти отношения изменились после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.



"Но я много раз говорил, что интересы безопасности выше экономических. Поэтому сотрудничество закончилось безумной ошибкой Путина, если хотите, преступлением, когда он напал на Украину. Таким образом, красная линия пройдена", - отметил Земан.



Вместе с тем, по его словам, он не видит причин для прекращения экономического сотрудничества с Пекином, поскольку Китай якобы "дистанцируется от России" и ее действий по отношению к Украине.



Напомним, ранее Земан заявил, что вынудит РФ уйти из Украины.



Также он говорил, что считает возможными новые теракты на территории Европы в результате "капитуляции НАТО в Афганистане".