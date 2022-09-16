



Зеленскую пригласили на похороны Елизаветы II

На похороны Елизаветы II, 19 сентября в Лондоне, были приглашены 500 глав государств и чиновников. Среди VIP-гостей и Елена Зеленская.



Об этом сообщает The Sun.



Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Великобритания является одним из самых верных союзников Украины. Присутствие первой леди Украины на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения.



Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Карл III и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет крупнейшее собрание мировых лидеров в современной истории.