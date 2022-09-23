



Зеленский - жителям временно оккупированных территорий: избегайте повесток

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации вечером, 23 сентября.

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов", - сказал он.

Зеленский призвал граждан любым способом скрываться от российской мобилизации.

"Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины. А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию: об их базах, штабах, складах боеприпасов", - добавил он.

Президент Украины призвал жителей при первой же возможности переходить на украинские позиции.

"Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", - резюмировал он.