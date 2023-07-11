



Зеленский жестко о кулуарных переговорах НАТО: абсурдно, когда нет рамок

Западные союзники обсуждают формулировки на саммите НАТО без Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



По его словам, Украина ценит своих союзников, нашу общую безопасность и всегда ценит открытый разговор.



"Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", - отметил Зеленский.



Президент подчеркнул, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения нашего государства.



"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность - это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", - резюмировал Зеленский.