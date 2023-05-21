



Зеленский заявил о потере Бахмута: Он только в наших сердцах

Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил потерю контроля наших воинов над Бахмутом. Об этом пишет Reuters.



Отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины Владимир Зеленский ответил: "Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах".



"Сегодня там только земля и много мертвых россиян. Наши защитники провели мощную работу. Мы очень благодарны им за это", - добавил президент.



Как отмечает главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили "пустой приз", поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.



Российские оккупанты уже больше десяти месяцев пытаются захватить Бахмут, однако наши воины давали врагу отпор.



Вчера, 20 мая, глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз за последние месяцы заявил о том, что его боевики полностью контролируют город. Позже представитель украинских военных Сергей Череватый опроверг вышеупомянутую информацию и отметил, что наши подразделения продолжают воевать в городе.



Тогда же замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что ситуация в городе критическая, однако наши воины продолжают держать оборону.