



Зеленский заявил, что давно пора исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить Россию из Совбеза. Об этом сообщает Tagesschau.



Как сообщается, Зеленский критикует ООН за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на агрессивную войну против Украины.



Президент подчеркнул, что в международном сообществе "все еще есть - это стыдно, но все же - место для российских террористов".



Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.



Кроме того, заседание Генассамблеи ООН также ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На вопрос, будет ли Зеленский оставаться в зале и слушать его выступление, президент ответил: "Я не знаю, как это будет, действительно не знаю".



Напомним, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также планируется встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.



Отметим, что в состав ООН входят пять постоянных членов, обладающих правом вето. В их числе Британия, Китай, США, Франция и Россия.



Украинские политики неоднократно заявляли, что Россия находится в ООН незаконно, ведь она узурпировала место СССР - заняла кресло постоянного члена Совбеза в обход необходимых процедур на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.