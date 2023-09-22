



Зеленский: Я знаю, что хочет Путин – ВСУ скоро освободят Бахмут и еще два города

Силы обороны Украины собираются освободить захваченный армией РФ Бахмут Донецкой области и еще два ключевых города. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Вашингтоне.



"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", – цитирует украинского лидера CNN. Однако назвать эти два города Зеленский отказался.



"Я не скажу, какие именно города, извините. И потому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", – отметил глава украинского государства.



Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не остановит контрнаступление, хотя, как он считает, президент РФ Владимир Путин надеялся на затишье в боевых действиях, чтобы восстановить силы.



"Я знаю, чего хочет Путин. Я знаю, что ему нужна пауза, потому что он действительно потерял людей, профессиональную армию", – отметил Владимир Зеленский.



Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, а также наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.



С начала полномасштабной войны общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 274 950 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов.

