



Зеленский вызвал бурю аплодисментов в парламенте Британии

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед британскими депутатами в Вестминстер-холле во время своего первого визита в Великобританию после начала полномасштабной войны.



Во время речи в парламенте Британии украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за храбрость.



"Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны... протягивал руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать", - сказал он.



Зеленский подчеркнул, что стоит перед британцами "от имени храбрых – от имени наших героев войны, которые сейчас находятся в окопах под огнем вражеской артиллерии, от имени наших воздушных сил и каждого защитника неба, который защищает Украину против вражеской авиации и ракет, от имени наших танкистов, которые борются за восстановление наших украинских границ, от имени наших призывников, которые сейчас проходят подготовку, в том числе и здесь, в Британии. "Спасибо, Британия", - сказал Зеленский.



Отдельно украинский глава также вспомнил Бориса Джонсона, добавив, что тот проявил "твердость и характер" в начале вторжения РФ и сделал "все возможное и невозможное"



По словам Зеленского, победа Украины изменит мир и сдержит будущих агрессоров.



В оптимистичном тоне он уточнил, что в прошлых войнах "зло проиграло" и что он знает, что "свобода победит". "Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой важной победе в нашей жизни, это будет победа над самой идеей войны", - сказал он.



Зеленский попросил самолёты для "королей" Украины: "В Британии король — летчик ВВС, а в Украине сегодня каждый лётчик ВВС - король". Он передал спикеру парламента шлем украинского лётчика с надписью: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её".



Зеленский четко обозначил, что требуется Украине для победы: "Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всем вам, заранее, за мощные английские самолеты".



Завершая свою речь под бурные аплодисменты, глава украинского государства сказал: "Боже, благослови Великобританию и да здравствует король. Слава Украине".