



Зеленский выступит в Капитолии: Украина может получить свыше $24 млрд помощи

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе. Визит Зеленского на Капитолийский холм предварительно запланирован на четверг, 21 сентября. Поездка была скоординирована с Администрацией президента Джо Байдена с целью подчеркнуть важность одобрения Конгрессом запроса на дополнительный бюджет Белого дома на более чем $24 миллиарда в виде дополнительной помощи Украине.



Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова двух источников, знакомых с ситуацией.



Издание отмечает, что "в то время как лидеры республиканцев, демократы и Белый дом настаивают на том, чтобы Конгресс продолжал поддерживать помощь Украине, внутри Республиканской партии - и среди небольшого числа демократов - растет напряжение по поводу того, какой объем помощи Соединенные Штаты должны предоставить Украине".



"Капитолийский холм ощущает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины принесло пока лишь незначительные территориальные успехи. Таким образом, с каждым последующим запросом на финансирование и получение одобрения Конгресса, вероятно, будет становиться все более сложной задачей", - отмечают законодатели и аналитики.



The Washington Post также уточняет, что первичная президентская гонка республиканцев также играет роль во внутрипартийном столкновении вокруг Украины, при этом бывший президент Дональд Трамп и другие кандидаты ставят под сомнение необходимость продолжения помощи в сфере безопасности.



Напомним, что это будет уже второй визит Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.