



Зеленский выступил на саммите Евросоюза: ждем поставок дальнобойных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза, который проходит в Брюсселе. В частности, он призвал увеличить поставки дальнобойного оружия, сообщает The Guardian.



Зеленский выступил на саммите в онлайн-формате и рассказал об итогах своей недавней поездки под Бахмут. Его рассказ был эмоциональным и оказал большое влияние на 27 лидеров стран ЕС.



При этом издание добавляет, что, по информации источника в ЕС, президент Украины предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут затянуть войну. В частности, он назвал задержки поставок ракет дальнего радиуса действия, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.



На встрече лидеры ЕС планируют утвердить совместную закупку боеприпасов, которая была согласована еще на прошлой неделе.



Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель в письме указал, что на саммите стран ЕС хотят обсудить увеличение производства боеприпасов для поставок Украине.



Также мы писали, что министры обороны и иностранных дел согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины.