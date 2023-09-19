



Президент Украины выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы

Во вторник, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Представляем главные тезисы из выступления главы украинского государства:



◾️Сокращение ядерного вооружения не предотвратило войну, которая произошла в Украине



"Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал, и мир доверил его России. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - добавил он.



◾️Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии



◾️Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых (если не всех) захваченных территорий



◾️Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как кто-то в Европе в это время подрывает солидарность и устраивает политический театр. Может показаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера (намек на ограничения, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия)



◾️Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что Россия сделала с Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала, а теперь угрожает утечкой радиации



◾️Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают связи с их семьями. К сожалению, разные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид



◾️В прошлом году я представил украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра (в среду - ред.) я представлю детали на специальном заседании Совбеза ООН. Формула мира стала глобальной, поскольку более 140 государств уже поддержали ее полностью или частично



◾️Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии, - к совместной подготовке Саммита



◾️Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто



◾️Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой, а оккупант - на свою территорию.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 сентября прибыл в США. В Нью-Йорке он посетил украинских защитников, которые проходят там лечение и реабилитацию после ранений на фронте.



В ходе визита президент участвует в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН. Он также проведет ряд двусторонних встреч.

Как отмечал ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Зеленский планировал сделать четкое предложение ООН.

Уже известно, что глава украинского государства будет разговаривать с главой Пентагона Ллойдом Остиным и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Также, по данным СМИ, он может провести встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой.