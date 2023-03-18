



Зеленский ввел новые санкции СНБО. В списке – президент Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, который заявил о поддержке Российской Федерации в войне против Украины.



В общей же сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо. Это следует из указа №163/2023 от 18 марта 2023 года, текст которого опубликован на сайте Офиса Президента Украины.



Кроме Башар Асада, в список ограничений попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Багери Мохаммад Хоссейн, бригадный генерал Саид Агаджани - командующий БПЛА Корпуса стражей исламской революции - Воздушно-космических сил (IRGC ASF), глава исследовательской организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдолла Мехраби.

Санкции СНБО вводятся на 10 лет и предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций и тому подобное. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, во время визита в столицу РФ – Москву – президент Сирии Башар Асад заявил о поддержке России в войне против Украины.