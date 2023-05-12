



Зеленский: ВСУ отбросили армию РФ на некоторых восточных направлениях

Вооруженные Силы Украины отбросили армию РФ назад на некоторых восточных направлениях. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после Ставки верховного главнокомандующего, которая прошла в пятницу, 12 мая. Другие детали глава государства сообщать не стал.



"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад по некоторым направлениям. Докладывал и генерал Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСУО "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", – написал Президент Украины в своем Telegram-канале.



Глава государства подчеркнул: "Были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", – уточнил Владимир Зеленский.



