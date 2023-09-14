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Зеленский встретится с Байденом на Ассамблее ООН
14.09.2023 21:39 Раиса Вовк

Зеленский встретится с Байденом на Ассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает NBC News.

"Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.

Пока непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Последний раз Байден  встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

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