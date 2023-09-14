



Зеленский встретится с Байденом на Ассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает NBC News.



"Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в сообщении.



Отмечается, что также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.



Пока непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.



Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.



Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.