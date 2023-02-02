



Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Их встреча состоялась в Киеве.



"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", - написал Зеленский на Facebook-странице.



Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем прибыли в Киев, кроме того, приехали в украинскую столицу более десятка европейских чиновников.



Добавим, как ранее сообщалось, эта символическая поездка делегации ЕС должна подчеркнуть поддержку Украины с приближением первой годовщины вторжения России.



В ходе визита европейских должностных лиц запланировано их совместное заседание с украинским правительством, а уже на завтра ожидается саммит Украина-ЕС.