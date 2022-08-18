Зеленский встретился с Гутеррешем. О чем договорились (дополнено)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Проходила она во Львове, 18 августа, во Дворце Потоцких, накануне трехстороенних переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.
Фото: Telegram-канал Президента Украины
В ходе переговоров были обозначены возможные направления дальнейшего развития инициативы – ее усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации. Увеличение количества судов, которые безопасно экспортируют украинское продовольствие, является глобальной потребностью.
Фото: Telegram-канал Президента Украины
Особое внимание было уделено вопросу незаконной и принудительной депортации граждан Украины в РФ и защите украинцев, незаконно удерживаемых в России. "Прошу вас лично способствовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам", – сказал Владимир Зеленский.
В этом контексте Президент отметил важность содействия со стороны ООН в освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, которых удерживает Россия. Он также сделал акцент на необходимости соблюдения норм Женевских конвенций в отношении военнопленных, особенно в контексте удерживания Россией людей в так называемых фильтрационных лагерях.
Глава государства отдельно проинформировал Генерального секретаря ООН о ядерном шантаже РФ на Запорожской АЭС, отметив, что этот сознательный и циничный террор со стороны агрессора может иметь катастрофические последствия для Украины и всего мира.
Фото пресс-службы Офиса Президента Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что Организация Объединенных Наций должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Президент и Генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию.
"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - подчеркнул Владимир Зеленский по итогам встречи.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о работе над направлением миссии Организации для установления фактов в Оленовке, где Россия совершила циничный теракт против украинских военнопленных. Владимир Зеленский предложил включить в мандат миссии вопросы соблюдения российской стороной договоренностей, достигнутых в контексте вывода украинских защитников с «Азовстали», а также предусмотреть обеспечение безопасности и прав всех наших военнопленных.
Президент Украины проинформировал Антониу Гутерриша о готовности Украинского государства принять активное участие в очередной, 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и о наработке ряда важных инициатив. Речь идет в первую очередь о работе над правовыми механизмами привлечения России к ответственности, в частности о создании Специального трибунала по преступлению агрессии, совершенного государством-террористом против Украины, а также нового международного механизма компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Генеральный секретарь заверил Президента в предоставлении системой ООН необходимой прямой помощи гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов в зимний период.
Владимир Зеленский пригласил Антониу Гутерриша принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа.