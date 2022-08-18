



Зеленский встретился с Гутеррешем. О чем договорились (дополнено)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Проходила она во Львове, 18 августа, во Дворце Потоцких, накануне трехстороенних переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.





Фото: Telegram-канал Президента Украины



Глава государства Владимир Зеленский отметил ключевую роль ООН и лично Антониу Гутерриша в решении вопроса разблокирования украинских портов для экспорта продовольствия. Была достигнута договоренность о продолжении активной и всесторонней координации ООН в реализации зерновой инициативы. "Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул президент.



В ходе переговоров были обозначены возможные направления дальнейшего развития инициативы – ее усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации. Увеличение количества судов, которые безопасно экспортируют украинское продовольствие, является глобальной потребностью.





Фото: Telegram-канал Президента Украины