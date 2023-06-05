



Зеленский встретился с главой МИД Британии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Британии Джеймсом Клеверли.



В ходе встречи Зеленский и Клеверли обсудили важные актуальные вопросы:



ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе,

продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации,

Лондонскую международную конференции по восстановлению Украины.



Зеленский поблагодарил Британию, которая оказывала и продолжает оказывать поддержку Украине.



Это уже не первый визит Клеверли в Украину. Он приезжал в Киев в ноябре 2022 года. Тогда глава МИД Британии провел ряд встреч, в том числе с Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Отметим, что Британия - одна из стран-союзников, которые больше всех поддерживаюют Украину в противостоянии российской агрессии.



Так, недавно Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые наши бойцы уже используют на фронте.



К тому же, именно Британия вместе с Нидерландами возглавили создание коалиции истребителей для Украины, после чего их поддержал еще ряд стран. Кроме того, Британия может стать первой страной, которая запустит программу подготовки украинских пилотов на F-16.