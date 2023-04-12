



Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США

В среду, 12 апреля, президент Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки с представителями Демократической и Республиканской партий.



Зеленский сообщил, что встретился с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли.



Президент проинформировал их о ситуации на передовой и поделился оценками относительно перспектив ее развития.



Участники встречи подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе.



"Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки – оборонной и финансовой – является залогом нашей победы над агрессором. Спасибо за визит в Украину. Это является важным сигналом поддержки нашего государства и всего украинского народа", - сказал Зеленский.