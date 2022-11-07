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Зеленский встретился с известным филантропом Баффетом
07.11.2022 17:53 Раиса Вовк

Зеленский встретился с известным филантропом Баффетом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом.

"Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом. Поблагодарил за поддержку проект создания фабрики-кухни, который начала первая леди Елена Зеленская. Этот проект имеет огромное значение. Также была рассмотрена возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины.

От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - сообщил глава государства.  

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