



Зеленский встретился с известным филантропом Баффетом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом.



"Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом. Поблагодарил за поддержку проект создания фабрики-кухни, который начала первая леди Елена Зеленская. Этот проект имеет огромное значение. Также была рассмотрена возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины.



От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - сообщил глава государства.