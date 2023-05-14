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Зеленский впервые с начала войны прибыл в Германию
14.05.2023 11:01 Наталья Богинская

Зеленский впервые с начала войны прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии в Берлине. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Ожидается, что во время сегодняшнего визита Владимира Зеленского в ФРГ местное правительство объявит новый пакет военной помощи.

Также Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности. Об этом сообщило агентство DTS, пишет "Европейская правда".

В Берлине усилены меры безопасности из-за визита в Германию президента Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где расположена резиденция президента, были выставлены снайперы.

После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии. 
Позже, как сообщается, они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

Известно также, что Владимир Зеленский улетал из Рима в Берлин на военном VIP-самолете немецких ВВС в сопровождении немецких истребителей Eurofighter.

Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскрсенье в сопровождении истребителей.

В субботу президент Украины посетил Италию и Ватикан.  После этого самолет ВВС Германии доставил Зеленского в Берлин.

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