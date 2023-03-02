



Зеленский впервые провел переговоры с новым президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Швейцарии Аленом Берсе. Об этом глава украинского государства сообщил в четверг, 2 марта, в своем Telegram-канале.



В ходе онлайн-встречи Зеленский поблагодарил Берсе за пакет финансовой поддержки для Украины на сумму 114 миллионов швейцарских франков (примерно 120 млн долларов США).



Стороны обсудили совместные проекты, в которых заинтересованы оба государства, а также уделили время практическим вопросам реализации украинской "Формулы мира".



Напомним, недавно Швейцария инициировали процедуру конфискации замороженных активов окружения экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о средствах на сумму более 130 миллионов швейцарских франков. Кроме того, швейцарские власти заблокировали почти 18 миллиардов франков активов российской федерации.