



Зеленский вошел в список самых влиятельных людей мира от Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии издания Bloomberg.



"Из своей осажденной столицы, Киева, Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать на начала войны и использовал ночные обращения в социальных сетях, чтобы убедить украинцев, что они победят. Зеленский, снискавший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации", - написали о Зеленском в Bloomberg, отмечая, что этот план сработал, хотя война все еще далека от завершения.



Напомним, американский журнал Time назвал Зеленского Человеком года за его руководящую роль во время полномасштабной войны с Россией. А американское издание Politico назвало Зеленского "самым влиятельным европейцем".