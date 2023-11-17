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Зеленский: война в Израиле замедлила поставки снарядов в Украину
17.11.2023 16:57 Алина Груднева

Зеленский: война в Израиле замедлила поставки снарядов в Украину

С момента начала войны между Израилем и ХАМАСом существенно снизились темпы поставок артиллерийских снарядов в Украину.

По данным Le Monde, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Как вы думаете, что на Ближнем Востоке начали покупать в первую очередь? 155 калибр. Наши запасы сократились", - сообщил Зеленский.

По его словам, Украина и США, которые сильно помогают стране с военной помощью, поддерживают очень крепкие отношения.

"Это нормально, все борются за выживание. Я не говорю, что это положительный момент, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", - добавил украинский лидер.
 

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