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Зеленский во Львове встретился с президентом Польши Дудой
11.01.2023 15:15 Раиса Вовк

Зеленский во Львове встретился с президентом Польши Дудой

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Львове, в ходе которого он встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. 

"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал нардеп в Telegram.

Напомним, сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Свой визит он начал с почтения памяти украинских воинов. Позже глава государства провел координационное совещание по ситуации на границе с Беларусью.

Было обсуждено состояние охраны государственной границы, оперативная обстановка на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. 

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