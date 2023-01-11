



Зеленский во Львове встретился с президентом Польши Дудой

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Львове, в ходе которого он встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал нардеп в Telegram.



Напомним, сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Свой визит он начал с почтения памяти украинских воинов. Позже глава государства провел координационное совещание по ситуации на границе с Беларусью.



Было обсуждено состояние охраны государственной границы, оперативная обстановка на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.