



Зеленский во Франции: коалиция истребителей, танки, НАТО. Итоги визита

В воскресенье, 14 мая, сразу после визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, где в Париже провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макрон. После окончания встречи президент Франции, заявил о готовности предоставить Украине "десятки бронемашин и лёгких танков". А вот готова ли Франция стать частью "коалиции истребителей", в которую пригласил президент Зеленский?..



Париж… Париж…



Прибыл в Париж Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 14 мая. В Елисейском дворце его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", – написал президент в своих соцсетях.









К слову, накануне визита Зеленского Макрон заявил, что Россия "уже геополитически проиграла" войну в Украине и сейчас РФ превращается в вассала Китая.



Встреча Зеленского и Макрона: о чем говорили президенты



Во время встречи Президент Украины Владимир Зеленский с президент Франции Эммануэль Макрон говорили о военной помощи Франции, ее участии в "коалиции истребителей" и вступлении Украины в НАТО.



Приоритетное внимание стороны уделили вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба, говорится в итоговом сообщении, опубликованном на официальном сайте Президента Украины.



"Было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий", – говорится в публикации.



Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение стран по "коалиции истребителей".



Президенты также обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира.



"Глава украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира", – говорится в публикации.



Поднимался и вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечается, что Зеленский особо отметил, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.



"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", – отметил Президент Украины.



Кроме того, Франция и Украина выдали совместное заявление, в котором призвали РФ вывести свои войска из захваченной Запорожской атомной электростанции.



"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создает серьезную угрозу", – говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.



Кроме того, в заявлении призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

