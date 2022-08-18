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Зеленский: визит Эрдогана - весомый месседж
18.08.2022 18:57 Алина Груднева

Зеленский: визит Эрдогана - весомый месседж

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний визит во Львов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

 
Соответствующее заявление он сделал по итогам их встречи.
 
"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны", - сказал Зеленский.
 
По данным Офиса президента Украины, в ходе визита Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша стороны обсудили возможность усовершенствования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также ядерный шантаж со стороны РФ.
 
Кроме того, поднимались вопросы воровства Россией зерна на временно оккупированной территории Украины.  
 
Также на трехсторонней встрече затрагивались вопросы оборонного взаимодействия и послевоенное восстановление Украины.

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