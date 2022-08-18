



Зеленский: визит Эрдогана - весомый месседж

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний визит во Львов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее заявление он сделал по итогам их встречи.

"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны", - сказал Зеленский.

По данным Офиса президента Украины, в ходе визита Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша стороны обсудили возможность усовершенствования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также ядерный шантаж со стороны РФ.

Кроме того, поднимались вопросы воровства Россией зерна на временно оккупированной территории Украины.

Также на трехсторонней встрече затрагивались вопросы оборонного взаимодействия и послевоенное восстановление Украины.