Новости » Политика
Зеленский в Рош ха-Шана: пусть добро победит зло
15.09.2023 21:58 Алина Груднева

Зеленский в Рош ха-Шана: пусть добро победит зло

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился ко всеобщим поздравлениям евреев по всему миру с Рош ха-Шана.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана. Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира", - сказал Зеленский.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы