Зеленский в Рош ха-Шана: пусть добро победит зло
Президент Украины Владимир Зеленский присоединился ко всеобщим поздравлениям евреев по всему миру с Рош ха-Шана.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
"Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана. Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира", - сказал Зеленский.
Вітаю іудеїв України та світу зі святом Рош га-Шана!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2023
Нехай новий рік принесе новий початок, зміцнить віру в краще майбутнє та дасть силу для перемоги добра над злом і відновлення миру.