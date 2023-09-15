



Зеленский в Рош ха-Шана: пусть добро победит зло

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился ко всеобщим поздравлениям евреев по всему миру с Рош ха-Шана.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана. Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира", - сказал Зеленский.



