



Зеленский в Нью-Йорке: переговоры с Байденом, Конрессом, военными и бизнесом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблен ООН, Саммите целей устойчивого развития и Совете Безопасности ООН. Но первым делом глава государства прямо из аэропорта отправился к украинским бойцам, которые проходят в США лечение и реабилитацию.



"США. Нью-Йорк. Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего, поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам", - сообщил президент.



Также Зеленский рассказал о своих важных встречах.



"Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", - уточнил глава государства.



"Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН, - подчеркнул Зеленский.



Кроме этого, у президента намечены важные переговоры с президентом США и другими политическими лидерами.



"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - резюмировал Зеленский.



Вместе с тем, как сообщает агентство Reuters, в среду, 20 сентября, президент Украины и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провести переговоры. Лула и Зеленский никогда не встречались лично, хотя они разговаривали по видеосвязи в марте, через несколько дней после того, как Бразилия проголосовала за резолюцию ООН, призывавшей к миру, и требовавшей от Москвы вывода своих войск.