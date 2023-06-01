



Зеленский в Молдове рассказал, что нужно Украине здесь и сейчас

Украине нужны приглашения в НАТО и ЕС уже в текущем году, а также гарантии безопасности на пути в НАТО. Такие ожидания озвучил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, где он принимает личное участие.



"Летом – в Вильнюсе, на саммите НАТО – нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. Осенью, по нашему вступлению в ЕС – нужно четкое положительное решение", – сказал глава украинского государства.



Положительные решения для Украины, по словам Владимира Зеленского, будут положительными решениями для всех. "Основа безопасности. Очевидно, для Молдовы. В долгосрочной перспективе – для Грузии. Не сомневаюсь, что со временем – и для Беларуси", – отметил он.



Президент Украины уверен, что Россия боится НАТО и пытается поглотить только тех, кто находится вне общего пространства безопасности. Россия пытается оставить "замороженную" войну на территории соседей, если не поглотит всю соседнюю страну".



"Например, почему российский контингент все еще в Приднестровье? Кремлю это нужно только для того, чтобы однажды разморозить атаку на Молдову. Как долго Европа будет это терпеть? Этому вопросу уже более 30 лет. И стоит ответить. На нашем континенте не должно быть места ни "замороженной", ни горячей войне!" – заявил президент.



"Каждая европейская страна, которая граничит с Россией и которая не хочет, чтобы Россия ее разорвала, должна быть полноправным членом ЕС и НАТО. И есть только две альтернативы этому – либо открытая война, либо ползучая российская оккупация", - сказал Владимир Зеленский.



"Мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим, что происходит в Грузии. Мы видим, как эти народы втягиваются, хотя и по-разному, в одно и то же состояние беззакония. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям единой Европы, еще не услышали внятного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО, надежды других становятся совершенно неуловимыми", – отметил президент.



"Подумайте об этом разочаровании – разочаровании как наших солдат, которые сражаются за свободу, так и тех народов, для которых наша борьба в Украине является их надеждой. Этот год – для решений", – призвал Президент Украины.







Напомним, Президент Украины 1 июня прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. В нем также примут участие полсотни европейских президентов и глав правительств. Владимир Зеленский уже встретился с президентом Молдовы Майи Санду. Стороны обсудили отношения стран, инфраструктуру, важные проекты, которые они завершат в ближайшем будущем, а также будущее в ЕС.



Кроме того, глава украинского государства пообщался с международными СМИ. Он заявил, что война в Украине будет продолжаться до победы украинцев – "до нашей победы!", – сказал Владимир Зеленский в эфире западных СМИ, отвечая на вопрос, как долго продлится война Украине. При этом президент подчеркнул, что закончить войну скорее могла бы помочь страна-агрессор Россия. Все, что нужно сделать РФ – это капитулировать.



Вместе с тем Владимир Зеленский отметил, что РФ может остановить боевые действия раньше. "Если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", – добавил он.



Говорил Президент Украины и о месте Украины в НАТО. Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее, заявил Зеленский на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества.



"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей – для Молдовы, из-за агрессии России", – сказал Зеленский.