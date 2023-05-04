



Зеленский в Гааге откровенно объявил ожидания Украины от НАТО

В четверг, 5 мая, Президент Украины – с официальным визитом в Нидерландах, где Владимир Зеленский провел множество встреч, среди них и с президентом Международного уголовного суда (МУС) Петром Хофмански, и с секретарем суда Освальдо Завалом Агилером. А еще на пресс-конференции в Гааге глава украинского государства открыто, искренне, откровенно объявил ожидания Украины от НАТО.



Начнем со встречи. Владимир Зеленский отметил важность принятого МУС решения по выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ по обвинению в депортации украинских детей.



"Эти преступления требуют особого, первоочередного внимания. Мы должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить массовые депортации и создать универсальный механизм для защиты детей", – сказал глава украинского государства, подчеркнув, что привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях против человечности и геноциде украинского народа является принципиальным для Украины.



"Для нас результат – это исключительно конкретные приговоры всем российским военным преступникам, включая высшее руководство страны-агрессора", – заявил Владимир Зеленский.



Глава государства отдельно поднял вопрос о важности комплексной работы нашего государства, которая осуществляется с целью создания институциональных границ для привлечения к ответственности виновных за преступление агрессии против Украины. Он добавил, что Украина делала и будет делать все необходимое для расследования и преследования внутри национальной юрисдикции за массовые зверства, совершенные РФ во время этой войны.



Зеленский также отметил уровень сотрудничества между МКС и национальными правоохранительными органами Украины, а также важность открытия в ближайшее время филиала Офиса прокурора МУС в Киеве, что будет способствовать дальнейшему усилению соответствующего взаимодействия.



Ранее во время вступления в МВД Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы хотят видеть Путина под судом в Гааге. При этом Украина не может допустить ни "гибридного" иммунитета, ни "гибридного" мира, связанного с приостановкой военных действий.



А еще Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге объявил ожидания Украины от НАТО, заметив, что сегодня есть государства, которые готовы делать что-то большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.



Президент подчеркнул: в Украине понимают, что страна не станет членом НАТО во время войны с Россией. Но Украине и украинцам требуется четкий сигнал, что это произойдет после завершения боевых действий.



По его словам, в последнее время Украина получила положительные месседжи от государств, которые готовы поддержать нашу страну и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.



"Я думаю, что наши друзья нас поддержат. Они захотят видеть нас в НАТО. Но мы являемся реалистами, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", – сказал глава государства.



Как известно, США, Германия и Венгрия выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на июльском саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе.



Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в Альянс.

