



Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Только победа жизни останавливает зло

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Холокоста в Израиле.



“Сегодня мы чтим память миллионов евреев, погибших во время Холокоста. И мы помним: только победа жизни останавливает зло”, — говорится в заявлении Зеленского.



“Везде, где поднимает голову ненависть, должна восторжествовать жизнь — законом и силой. Мы ценим каждого, кто хранит память о Холокосте и защищает жизнь”, - говорит президент Украины.



