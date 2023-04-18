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Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Только победа жизни останавливает зло
18.04.2023 12:31 Ирина Демьянова

Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Только победа жизни останавливает зло

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Холокоста в Израиле.

“Сегодня мы чтим память миллионов евреев, погибших во время Холокоста. И мы помним: только победа жизни останавливает зло”, — говорится в заявлении Зеленского.

“Везде, где поднимает голову ненависть, должна восторжествовать жизнь — законом и силой. Мы ценим каждого, кто хранит память о Холокосте и защищает жизнь”, - говорит президент Украины.

 

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