



Зеленский в Давосе рассказал, когда Украина нанесет удары по РФ

Для победы Украины в войне с РФ необходима мобилизация всех сил, а именно, защита своих слабых мест, а также продвижение вперед на фронте, но для этого нужно больше техники.



Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском завтраке 2023 в Давосе, уточнив, что речь идет, в частности, о дефицитной артиллерии и дальнобойных системах.



Президент подчеркнул, что Украина пока не намерена наносить удары по территории России – речь идет лишь о временно оккупированных территориях нашего государства, откуда российские войска атакуют мирные украинские города.



В качестве примера Владимир Зеленский привел арабскую артиллерию армии РФ, расположенную на левом берегу Херсонской области.



«И туда мы не можем абсолютно справедливо дотянуться», - констатировал Президент Украины.