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Зеленский уволил с должности посла в Беларуси
22.06.2023 21:26 Раиса Вовк

Зеленский уволил с должности посла в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси. Соответствующий указ обнародован в четверг на сайте президента.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в решении.

Стоит отметить, несмотря на многочисленные призывы разорвать дипломатические отношения не только с РФ, но и с Беларусью, Киев так и не пошел на этот шаг после полномасштабного вторжения России.

Вместо этого Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси, однако вскоре он снова возвращался в Минск.

Последний раз МИД Украины решил вызвать посла Игоря Кизима для консультаций в апреле из-за встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с главарем донецких оккупантов Денисом Пушилиным. После этого украинский посол не возвращался в Минск. 

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