



Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, он больше не будет занимать должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству.. Об этом говорится в указе президента.



Ранее Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности британскому министру обороны Бену Уоллесу. На саммите НАТО в Вильнюсе Уоллес выразил мнение, что Киеву следовало бы больше благодарить Великобританию за помощь. Зеленский в ответ заявил, что украинцы всегда были благодарны Великобритании, а сам он может хоть каждое утро просыпаться и благодарить министра лично.



Позже в интервью Sky News Пристайко сказал: "Я думаю, он [Зеленский] ответил немного с сарказмом… когда президент Зеленский сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что этот сарказм был здоровым".



Пристайко был назначен послом Украины в Великобритании в июле 2020 года. До этого был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.



В мае 2019 года, после победы Зеленского на президентских выборах, назначен заместителем главы Администрации президента, а 25 июня, после реорганизации администрации, переведен на должность заместителя руководителя Офиса президента. Также он занимал должность главы миссии Украины при Организации Североатлантического договора.