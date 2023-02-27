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Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева
27.02.2023 09:34 Раиса Вовк

Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Эдуарда Москалева. Об этом сообщается в указе президента, который опубликован 26 февраля. 
 
"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе.

Отметим, 15 марта 2022 года Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС.

До этого Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.

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