Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Эдуарда Москалева. Об этом сообщается в указе президента, который опубликован 26 февраля.
"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе.
Отметим, 15 марта 2022 года Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС.
До этого Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.