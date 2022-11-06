



Зеленский уличил Иран во лжи

В Иране солгали об объемах поставок России беспилотников-камикадзе.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом он прокомментировал вчерашнее заявление Ирана о поставках "небольшого количества" дронов Москве еще до полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немногое и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - сказал Зеленский.

По его словам, если Тегеран продолжит так лгать, то мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов.