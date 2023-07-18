



Зеленский: Украинское продовольствие – это безопасность для миллионов человек

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам заявил, что Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.



"Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.



Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для почти 400 миллионов человек.



Результаты нашей Черноморской зерновой инициативы красноречивы: около 33 миллионов тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан… Также пошли и в Китай, и в Индию, и в Бангладеш, в Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен…



Очень важно – наш продовольственный экспорт позволяет спасать жизнь в таких странах, как Йемен и Сомали… разных людей… разной религии, разного этнического происхождения… Но они все равно имеют право на жизнь! И это право мир должен защищать".



