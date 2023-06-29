



Зеленский: Украина влияет на силу Европы - это факт

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам заявил, что влияние Украины на европейские государства - это неоспоримый факт, и следующий шаг к усилению Европы - это переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.



"Украина влияет на силу Европы – это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.



Я благодарен всем, кто работает ради Украины, украинцев, кто хранит и создает новые рабочие места, кто платит налоги и кто уже готовится к нашему восстановлению – масштабной программе трансформации Украины, которую мы реализуем обязательно после нашей победы.



И конечно, наши воины, наша защита. Я благодарю каждую и каждого, кто защищает наше государство! Благодарю всех, кто сейчас в бою, кто сегодня дал нам лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций. Слава вам, наши герои! Спасибо всем в мире, кто нам реально помогает! Слава Украине!"

