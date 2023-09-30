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Зеленский: Украина создает первый в мире флот морских дронов
30.09.2023 11:29 Алина Груднева

Зеленский: Украина создает первый в мире флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешном развитии оборонной промышленности в стране.

Соответствующее заявление он сделал на Международном форуме оборонных индустрий.

"Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов НАТОвских калибров, которые необходимы на поле боя", - отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, предлагаются собственные программные решения для обороны - от управления до кибербезопасности.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой для нашей защиты, и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине самые лучшие результаты на фронте", - добавил он.

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