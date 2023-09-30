



Зеленский: Украина создает первый в мире флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешном развитии оборонной промышленности в стране.



Соответствующее заявление он сделал на Международном форуме оборонных индустрий.



"Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов НАТОвских калибров, которые необходимы на поле боя", - отметил Зеленский.



По словам украинского лидера, предлагаются собственные программные решения для обороны - от управления до кибербезопасности.



"Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой для нашей защиты, и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине самые лучшие результаты на фронте", - добавил он.