



Зеленский: Украина пригласила Китай присоединиться к украинской формуле мира

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.



"Китая мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем диалог, ожидаем ответ", - сказал Зеленский.



Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.



Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял , что у китайского "мирного плана" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.