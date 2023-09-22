



Зеленский: Украина получит дальнобойное оружие

Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через некоторое время.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне.



Глава государства отметил, что у него были важные встречи в столице США. В частности, состоялись откровенные разговоры с американскими конгрессменами.



"Они получили все ответы", - отметил Зеленский.



По его словам, во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая помощь Украины.



"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить", – подчеркнул глава государства.



Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Зеленский акцентировал внимание, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины.



"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим", – подытожил президент.