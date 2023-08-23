



Зеленский: Украина не торгует территориями, потому что не торгует людьми

Крым будет деоккупирован, как и другие регионы Украины, которые сегодня находятся под оккупацией российских войск. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в среду, 23 августа, открывая третий Саммит международной Крымской платформы, в котором принимают участие представители 63-х государств, а также международных организаций в режиме онлайн и офлайн.



По словам президента, "когда кто-то в мире говорит о Крыме, о нашей территории, которая оккупирована РФ, это упоминание не о пустой земле, а о земле детей и родителей".



"Миллионы семей, разных людей, разных судеб, жизней - все эти жизни должны быть свободны. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом", - подчеркнул Зеленский.



Глава государства поблагодарил представителей 63-х государств и международных организаций, принимающих участие в Саммите.



"Каждый год все больше и больше участников, больше глобального согласия, что оккупация – это преступление против международного права, против людей. Я благодарю всех, кто приехал в Украину и Крымскую платформу, всех, кто участвует онлайн с помощью специальных своих обращений", - сказал президент.



Зеленский также акцентировал внимание на парламентскую составляющую работы Крымской платформы, которая позволяет присоединиться представителям разных партий из разных стран, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы приобщаем наших парламентариев, которые ценят принцип территориальной целостности всех государств, устав ООН, международное спокойствие. Это важно не только для Украины, но и для многих стран, тех, чьи границы могут оказаться под угрозой враждебного вторжения", - подчеркнул президент.



Вместе с тем, Зеленский назвал основной задачей Крымской платформы - подготовку деоккупации Крыма.



"Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам сделать. Мы понимаем, насколько это непросто. Это важная задача, но мы видим этот путь", - отметил глава государства.



По его словам, "Украина показала, что освобождение нашей земли заслужено героизмом украинских воинов и оборонной поддержкой от партнеров".



"Украинские силы двигаются вперед. И это самое главное. Мы двигаемся, а когда РФ отступает с захваченных территорий, она просто закрывает на это глаза. Российское общество может закрыть глаза и на уход оккупантов из Крыма. Через год мы доказали, что глобальная стабильность возможна только при участии Украины. Когда нам удалось очистить часть Черного моря от российских оккупантов и запустить наш зерновой экспорт морем, продовольственные цены на мировом рынке снова снизились", - подчеркнул президент, добавив, что "Черное море – ключ к мировой продовольственной и социальной стабильности".



"Крым – это ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставить ключи в руках террористов. И мы не оставим", - резюмировал Зеленский.







