



Зеленский: “Украина не просит для себя послаблений на пути в ЕС”

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина выполняет все поставленные перед ней обязательства и не просит послаблений на пути вступления в ЕС.



"Рекомендации, необходимые для начала переговоров о членстве, мы реализовали. Это касается и верховенства права, и защиты человеческих прав и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов и усиления антикоррупционной инфраструктуры", - сказал Президент.



Среди прочего Зеленский отметил закон о лоббизме, который избавил бы страну от давления олигархов и такого явления как кумовство.



Напомним, что вчера Президент Украины подписал Закон о национальных меньшинствах, который не будет распространяться на россиян, проживающих в Украине.

