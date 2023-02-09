



Зеленский: Украина и Британия договорились о поставках дальнобойного оружия

Великобритания предоставит Украине новый крупный пакет оборонной помощи, который станет четким сигналом о том, что государства двигаются вместе к победе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ на военной базе Bovington Camp.



"Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов", - отметил глава государства.



Зеленский считает, что это четкий сигнал Украины и Великобритании о том, что государства вместе не только двигаются, но проходят весь сложный путь к общей победе.



Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить войну, развязанную РФ.