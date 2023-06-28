



Зеленский: Украина - это страна силы, замороженного конфликта не будет

Украина никогда не согласится с замороженным конфликтом с Россией. В то же время страна будет делать ставку на альянсы и открывать диалоги о полноправном членстве в ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.



"Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один. Напротив, Украина поможет нашей формулой мира всем другим народам мира, которые стремятся к настоящему миру", - сказал он.



Зеленский отметил, что Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. Так, президент подчеркнул, что Россия рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов.



"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, какой у ЕС никогда не было", - сказал он.



Зеленский добавил, что украинский компонент - это то, чего не хватало Евросоюзу. По его словам, и Украина и члены блока понимают, что это уже не мечта, а реальность.



"Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве... Аналогичное будет и с НАТО, и это не мечта, это уже реальность", - добавил президент.