



Зеленский: у России не будет безопасных баз

Россия не будет в будущем иметь безопасных военных баз в Украине.

Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения.

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем - значит, под Севастополем. Под Луганском - значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: бежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставим", - сказал он.