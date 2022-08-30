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Зеленский: у России не будет безопасных баз
30.08.2022 23:01 Алина Груднева

Зеленский: у России не будет безопасных баз

Россия не будет в будущем иметь безопасных военных баз в Украине.

 
Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения.
 
"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем - значит, под Севастополем. Под Луганском - значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: бежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставим", - сказал он.

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