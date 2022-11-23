



Зеленский требует срочно созвать Совет безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совета безопасности ООН в связи с масштабными российскими ударами 23 ноября.



"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил он в Twitter.



Как пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 23:00 по киевскому времени. Заявлено включение президента Владимира Зеленского.



Напомним, ранее Зеленский заявил, что сегодняшними ракетными ударами Россия в очередной раз доказала, что является страной-спонсором терроризма.

В результате массированных ударов многие регионы остались без света. Также известно о гибели не менее шести человек.